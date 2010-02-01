Тимошенко запевняє, що Луценка не покине

Кандидат в Президенти, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що після її перемоги на президентських виборах Юрій ЛУЦЕНКО працюватиме в її команді.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в інтерв’ю телеканалу "1+1", відповідаючи на запитання, чи залишиться Ю.ЛУЦЕНКО на посаді міністра внутрішніх справ після її перемоги на виборах Президента.

"Що стосується призначень нових, то знаєте, як народна мудрість говорить: не треба говорити "гоп", поки ще не сталася подія. Тому я вважаю, що потрібно спочатку виграти вибори, обговорити всі питання створення нової команди, і я переконана, що Юрій ЛУЦЕНКО в команді буде працювати", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.