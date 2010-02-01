Луценко: Ющенко зробив дві грандіозні помилки

Посаду генпрокурора повинна обійняти людина, не пов`язана з "системою і номенклатурою".

Про це заявив в.о. міністра внутрішніх справ Юрій Луценко в ефірі програми "Чорне і біле" на телеканалі ТВі.

За його словами, президент Віктор Ющенко "зробив дві грандіозні помилки - двічі призначив генпрокурором осіб, які не мали можливості психологічної, моральної, політичної...провести радикальне очищення країни від тих, хто не пійманий, але злодій".

"Я не маю претензій у професійному плані до генпрокурора Олександра Медведька. Він прекрасний фахівець і хороша людина. Але він 25 років пропрацював на Донбасі, і певні психологічні, політичні залежності існують", - сказав Луценко.

"Потрібен прокурор, який так як я прийде, не пов`язаний ні з системою, ні з номенклатурою. Тільки він здатний дати об`єктивну оцінку тим матеріалам, яких ціла купа лежить в стінах прокуратури", - підкреслив в.о. глави МВС.

Українська правда