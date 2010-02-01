УАПЦ каже, що продавати свій голос на виборах - це великий гріх

Українська автокефальна православна церква закликає віруючих до активної громадянської позиції під час виборів Президента України: не голосувати проти обох, і не грішити, продаючи свій голос.

Про це йдеться в переданому УНІАН зверненні предстоятеля Української автокефальної православної церкви, митрополита Київського і всієї України МЕФОДІЯ з нагоди другого туру президентських виборів.

В УАПЦ вважають невиправданим заклик голосувати проти всіх. «Лунають голоси, які закликають або зовсім не йти на вибори, або голосувати проти обох кандидатів. Утім, ми маємо розуміти, що в сучасних політичних умовах такі заклики невиправдані», – зазначив глава УАПЦ.

Владика МЕФОДІЙ застерігає «всіх православних від спокуси продати свій голос». «Ми застерігаємо вірних нашої Церкви не обмінювати свій голос на кошти або дарунки. Продаж голосу – великий гріх. Пам’ятаймо, що вибирати керівника нашого народу треба, виходячи з того, що підказує сумління», – стверджує митрополит.

Глава Української автокефальної православної церкви бачить різницю між двома кандидатами, які вийшли в другий тур. «Дехто з політиків, які не потрапили до другого туру, закликають нас не обирати жодного з кандидатів, оскільки між ними, мовляв, не існує принципової політичної відмінності. Однак, ця позиція не витримує критики. Аналіз програм двох кандидатів, які вийшли до другого туру, свідчить, що вони мають відмінні політичні пріоритети. Один із кандидатів на найвищу посаду в державі обстоює необхідність глибшої інтеграції з Росією. Інший кандидат вважає, що перспективи розвитку України пов’язані зі зміцненням незалежності та європейським вибором, інтеграцією України до Європейського Союзу», – переконаний предстоятель Української автокефальної православної церкви.

Він також закликав до громадянської активності. «7 лютого в Україні відбудуться вибори глави держави. Від результатів виборів залежатиме наше майбутнє – шлях, яким прямуватиме країна в наступні роки. Здійснюючи свій вибір, ми маємо пам’ятати, що від того, яким шляхом прямуватиме Україна найближчими роками, залежить і доля Церкви. «Немає влади не від Бога», – пише Св. апостол Павло (Рим. 13:1). Хоч в Україні Церква відокремлена від держави, але для вірних Української автокефальної православної церкви має бути зрозумілим, що наш громадянський обов’язок – активно взяти участь у цих виборах глави держави», – говориться у зверненні глави церкви.

За словами владики МЕФОДІЯ, «вісімнадцять років тому ми вже зробили свій вибір, це був вибір на користь незалежності та свободи». «Сьогодні ми маємо засвідчити вірність цьому історичному рішенню, засвідчити, що й надалі воліємо жити в незалежній державі», – запевнив митрополит.

Як повідомляв УНІАН, папередодні зі зверненнями до віруючих виступили предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, Патріарх Київський і всієї Руси-України ФІЛАРЕТ, а також глава Української греко-католицької церкви, кардинал Любомир ГУЗАР. Вони закликали взяти активну участь у виборах і визначитися між двома кандидатами в президенти. Вони розцінили позицію «голосувати проти обох кандидатів», як безвідповідальну.

Зокрема, патріарх ФІЛАРЕТ закликав відстояти Незалежність України та її європейський, демократичний розвиток.