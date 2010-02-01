Верховна Рада замахнулась на рекорд

Завтра, 2 лютого, у Верховній Раді буде лише ранкове пленарне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту голова ВР України Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що розглядатимуться в основному «організаційно-кадрові питання».

Зокрема, передбачено розгляд проекту постанови щодо призначення Олександра ОСАДЧУКА на посаду члена Центральної виборчої комісії. .

Також В.ЛИТВИН повідомив, що народні депутати 3-5 лютого працюватимуть в комітетах, комісіях і фракціях.

Загалом голова ВР відзначив, що впродовж 6-ї сесії ВР, яка відкривається завтра, передбачається розгляд більш як 1,5 тис. питань. При цьому спікер наголосив, що це «найбільший валовий показник за всю історії українського парламентаризму”.