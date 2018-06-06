Чи позбудуться кияни Черновецького?

Поки що гідно замінити Черновецького може лише Тігіпко. Звідси йому легко буде йти на дострокові президентські вибори, які пройдуть через два з половиною роки...

Незадоволення киян столичною владою наростає, як снігова куля. Діяльність, точніше бездіяльність Черновецького в “подоланні” снігу викликає обурення навіть у його “улюблених бабусь”, адже Київ перетворився на величезну суцільну ковзанку. Та Черновецький, схоже, не особливо цим переймається. Свою шосту відпустку, яка розпочалася наприкінці грудня, мер провів на Карибахразом з усією родиною. А повернувшись з палючої Домінікани в січні, не відчув проблем пересічних киян: дороги до його помешкань та будинків його заступників – чисті від льоду та снігу. Очищати решту міста мер четвертої частини киян вирішивзусиллями молоді, залучивши студентів столичних вузів до прибирання снігу й льоду в місті.

Щодня до столичних лікарень звертається близько 200 людей з переломами та забиттями.

93 відсотки мешканців столиці негативно оцінюють роботу мера та міської адміністрації з ліквідації сніжних завалів, розчищення доріг та організації роботи міського транспорту. Про це свідчить телефонне опитування “Оцінка киянами роботи міської влади столиці в зимовий період”, проведене Інститутом Горшеніна.А головне, більшість киян (75,2%) вважають, що Черновецькому варто негайно піти у відставку. (Опитування проводилося в столиці з 18 по 20 грудня 2009 року.

Питання про діяльність Черновецького поставало у Верховній Раді. Депутати заслухали звіт тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування зловживань і порушення законодавства посадовими особами КМДА. Як зазначив голова ТСК нардеп Кирило Куликов, “нема такої сфери, такого напрямку законодавства, яке б не було порушено в Києві, починаючи від Конституції і закінчуючи законом “Про захист тварин”. Він згадав у звіті на 200 сторінок незаконні забудови, дерибан землі, недовиконаний бюджет і багато інших болючих столичних проблем.

Кияни незадоволені місцевою владою, нардепи й високопосадовці в курсі численних зловживань і порушень законодавства з боку команди Черновецького.

Як позбутися такого градоначальника?

Вибори місцевих рад відбудуться 30 травня 2010 року. Але Черновецького було переобрано на посаду київського міського голови на позачергових виборах 25 травня 2008 року. А влітку цього року Конституційний суд прийняв рішення, вигідне Черновецькому: депутати місцевих рад та сільські, селищні, міські голови, обрані на позачергових виборах, набувають повноважень на весь конституційний термін. Водночас заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера заявляв раніше, що нова київська влада зможе попрацювати не більше двох років. З ним погодився і член ЦВК Михайло Охендовський. Вибори в Києві можна провести й раніше, але для цього потрібне рішення Верховної Ради.

Спікер ВР Володимир Литвин вважає, що сьогодні є підстави не тільки для дострокових виборів мера Києва й Київради, а й для розслідування їхньої діяльності. “У мене є всі підстави як у народного депутата України внести проект постанови про проведення 30 травня 2010 року дострокових виборів київського міського голови й виборів Київської міської ради”, – заявив Литвин.

Тож ми вирішили запитати в експертів, чи є в киян шанс замінити Черновецького?

Михайло Погребінський:

НАВРЯД ЧИ БУДЕ ВАРІАНТ, ГІРШИЙ ЗА ЧЕРНОВЕЦЬКОГО

Мені здається, більшість політичних сил, налаштованих на позачергові вибори, у Києві, вже є. Просто немає впевненості в тому, що вони хочуть провести їх 30 травня, тому що не в усіх є свій кандидат на мерське крісло. До президентських виборів це питання навряд чи постане. А потім є велика ймовірність того, що його буде порушено. Юридично це можна провести елементарно.

Керування містом дуже невдале. Навряд чи буде гірший варіант. Гадаю, треба, щоб якомога більше людей, що мають відношення до великих комунальних проектів і в яких є 10–15-річний досвід роботи на відповідних посадах, взяли участь у змаганні. Тоді буде з кого обирати. У нас дуже багато професійних людей, але так склалося, що вони не беруть участі у виборах.

Думаю, у Тігіпка непогані шанси. В інших країнах часто олігархи, дуже багаті люди обирали кар’єру мера міста. Мер Нью-Йорка, який отримує заробітну платню за рік один долар, губернатор Шварценегер та інші. Хоча досвід керування містом такої дуже багатої людини, як Черновецький. показав, що важливо насамперед бути господарником, а не олігархом, у якого вже все в житті є і йому просто треба десять разів на рік відпочивати й насолоджуватися життям. А наше життя показує, що треба містом опікуватися 20 годин на добу. Цього, звичайно, не робитиме й Тігіпко...

Володимир Фесенко:

ТІГІПКО ЗНАЄ ДОСВІД ЖАКА ШИРАКА

Згоди всіх політичних гравців для проведення виборів у столиці не потрібно. Тут достатньо того, щоб виникла ситуативна більшість, яка б могла проголосувати за “притягнення” Черновецького хоча б до політичної відповідальності через те, що зараз коїться в Києві. Маю на увазі абсолютну безпомічність київської влади в протидії зимовій негоді.

Проте, схоже, ключовим гравцям – Партії регіонів і БЮТ – зараз просто не до Києва, не до київських проблем. Можливо, вони до них повернуться після другого туру президентських вибрів. Поки що ми не бачимо реальних дій, які були б спрямовані на те, щоб сприяти проведенню дострокових виборів у Києві.

Рішення Конституційного суду створює багато проблем. Я таке питання ставив Литвину, який виступив з ініціативою проведення дострокових виборів у столиці. Якщо таке рішення буде, воно буде політичним або політико-правовим.

Нинішня ситуація в Києві викликає багато запитань. Наприклад, відсутність Черновецького... Ми його взагалі не бачимо. Тут питання і до Президента, який має вплив на керівника державної адміністрації Києва. Те саме стосується й уряду.

Ми бачимо, з’явився новий претендент на мерське крісло – Тігіпко. Для нього це зручний варіант, який йому подобається. Тут менше ризиків, ніж на прем’єрстві, а посада теж дуже приваблива. Крім того, він пам’ятає про досвід Жака Ширака, який також стартував на президентство з посади мера Парижа. Так що на київську булаву претендент є. Він, на відміну від Кличка, має і політичний досвід, і політичний потенціал, і харизму господарника. У цьому сенсі в нього велика перевага над Кличком. Яби вибори проводилися в найближчій перспективі, у Тігіпка були б непогані шанси їх виграти. Хоча йому ще потрібно визначитися, чого він хоче у своєму політичному житті: прем’єрства, мерства чи чогось іншого.

Віктор Небоженко:

ДЕПУТАТИ ОБОВ’ЯЗКОВО ПОКАРАЮТЬ ЧЕРНОВЕЦЬКОГО

Політичне майбутнє Черновецького вже визначене. На те є дві причини.

Перша: Черновецький думає, що він найхитріший, що він вирішив питання про своє політичне довголіття через Конституційний суд. Депутатам це дуже не сподобалося. Виявляється, можна носити гроші в КС, а з ними (депутатами) ніхто не рахується. Тому вони обов’язково покарають Черновецького й порушать питання про його зняття. Поза всяким сумнівом, усі депутати, незалежно від політичних поглядів, зацікавлені у встановленні “корупційної справедливості”, тому вони обов’язково вирішать про дострокові вибори.

Друга причина: не можна так робити, коли по всій країні проходитимуть вибори, а в Києві їх не буде. Це знищує синхронність політичного життя. Депутати й місцеві органи влади зацікавлені в тому, щоб вибори відбувалися одночасно – і в Києві, і в інших містах та регіонах.

Адміністрація Черновецького майже нічого не робить... Нам соромно було перед міжнародними спостерігачами. Справді, такого в Києві не було вже років двадцять. Таке враження, що влада евакуювалася кудись разом з Черновецьким. Він навіть не заспокоює людей. Киянам це дуже не подобається. І Верховна Рада зі своїм рішенням щодо позачергових виборів потрапляє на благодатний ґрунт.

Поки що гідно замінити Черновецького може лише Тігіпко. У нього є шанси стати мером, він набрав дуже гарні показники. Звідси йому буде легко йти на дострокові президентські вибори, які будуть через два з половиною роки.

Анна Ященко