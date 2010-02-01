Литвин: при такому підході бюджету не буде до середини року

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН прогнозує, що державний бюджет на 2010 рік буде ухвалений не раніше середини цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

«Державного бюджету немає, і, я думаю, при такому підході до середини року він не з’явиться», - сказав спікер.

Голова ВР зауважив, що до цього він був оптимістом і вважав, що головний фінансовий документ країни з’явиться уже в березні.