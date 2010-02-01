Томенко знає, що друзі Ющенка агітують за Януковича

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що у діючого Президента Віктора ЮЩЕНКА найбільша проблема з політичним майбутнім, оскільки зі всіх ймовірних альтернатив поведінки між першим і другим туром він вибрав найгіршу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав сьогодні в ході поїздки у Вінницьку область, говорячи про перспективи в українській політиці кандидатів у президенти, що не потрапили до другого туру.

«Він міг, як Президент, сказати, що для нього головне завдання – забезпечити демократичний правовий характер виборчої кампанії, а своїх виборців закликати прийти на вибори та проголосувати так, як їм підказує серце та розум. Він міг закликати проголосувати за прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО, виходячи зі спільності програм та враховуючи те, що Ю.ТИМОШЕНКО допомогла йому стати Президентом у 2004 році. Натомість, він вибрав третій шлях – закликав голосувати проти двох кандидатів, а насправді делегував свою команду працювати на Віктора ЯНУКОВИЧА» , - заявив М.ТОМЕНКО.

Прикладом цього М.ТОМЕНКО, зокрема, назвав те, що в Сумській області, на малій батьківщині Президента, керівники районних адміністрацій, керівники вищих навчальних закладів, що не просто є членами «Нашої України», а й близькими друзями та однокурсниками Віктора ЮЩЕНКА, ведуть пряму агітацію за В.ЯНУКОВИЧА. «Така поведінка Президента, не дивлячись на надпатріотичні Укази, що з’являються між першим і другим туром, розмиває і ті залишки довіри, що він має після першого туру», - наголосив віце-спікер.

Що стосується інших кандидатів, то, на думку М.ТОМЕНКА, як для Сергія ТІГІПКА, так і для Арсенія ЯЦЕНЮКА найбільшим випробуванням стане опозиційна діяльність. «Якщо вони не будуть працювати у системі влади, а дострокові парламентські вибори не відбудуться як мінімум у 2010 році, то найбільшим випробуванням для них стане випробування опозицією, оскільки ні один, ні другий ніколи реально не були опозиціонерами», - переконаний М.ТОМЕНКО.