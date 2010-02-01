Ющенко скликає позачергове засідання РНБО

3 лютого 2010 року о 16.00 в Секретаріаті Президента України відбудеться позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони України під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили УНІАН у пре-службі РНБО, на розгляд засідання винесено два питання: «Щодо забезпечення реалізації громадянами України конституційних виборчих прав під час повторного голосування на виборах Президента України 7 лютого 2010 року» та „Про пропозицію Ради національної безпеки і оборони України щодо оголошення міста Калуш та Калуського району Івано-Франківської області України зонами надзвичайної екологічної ситуації”.