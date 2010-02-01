Ізраїльські міністри посварилися через Україну

Уряд Ізраїлю відклав на тиждень розгляд питання про введення безвізового режиму з Україною.

Як повідомляє ізраїльське видання IzRus, на засіданні уряду Ізраїлю 31 січня конкретного рішення так і не було прийнято.

Під час засідання уряду, як і раніше під час міжвідомчих консультацій з цього приводу, проти відміни віз з Україною категорично виступив голова партії ШАС і керівник МВС Елі ІШАЙ. Йому протистояли міністр закордонних справ Авігдор ЛІБЕРМАН і керівник Мінтуризму Стас МІСЕЖНІКОВ. У результаті учасники засідання зійшлися на думці про перенесення ухвалення рішення з даного питання ще на тиждень. Формальним приводом для цього послужила відсутність на засіданні глави Мін’юсту Якова НЕЕМАНА, у зв`язку з чим, міністри від фракції "Авода", які "сумніваються", не змогли одержати відповіді на свої питання з приводу наслідків відміни віз з Україною. У результаті, голосування уряду з даної проблематики було перенесено на наступну неділю, 7 січня.

Якщо й тоді члени кабінету не зуміють самостійно прийняти рішення з цього питання, то втрутиться особисто голова уряду Біньямін НЕТАНІЯГУ, який на початку засідання висловився про можливі економічні дивіденди відміни візового режиму з Україною. "Глава уряду вважає за краще, щоб рішення з цього питання було ухвалене членами кабінету. Саме тому він вирішив не висловлювати своєї точки зору, оскільки інакше його думка вплинула б на позицію більшості міністрів", - заявив минулої п`ятниці, 29 січня, один з радників Б.НЕТАНІЯГУ.

У свою чергу прес-секретар канцелярії прем`єра Олексій ЦЕСАРСЬКИЙ пояснив: "Прем`єр-міністр побачив, що немає згоди між міністрами, і доручив секретареві уряду Цві ХАУЗЕРУ продовжити дебати на цю тему поза засіданням кабінету, аби спробувати дійти згоди. Якщо компромісу досягнуто не буде, то питання буде остаточно вирішено наступного тижня, на засіданні уряду".

Як повідомляв УНІАН, 11 січня відбулося останнє робоче засідання комісії з питання відміни віз з Україною. У ньому брали участь керівник МВС Ізраїлю Елі ІШАЙ, міністр туризму Стас МІСЕЖНІКОВ, секретар уряду Цві ХАУЗЕР, високопоставлені чиновники дипломатичного відомства і Міністерства юстиції. У зв`язку з тим, що компромісу між сторонами з питання введення безвізового режиму досягнуто не було, прийнято рішення, що в кінці місяця урядовий кабінет проголосує з цього приводу. Голосування було призначено на 31 січня.

Принципової домовленості про відміну віз з Україною було досягнуто 7 грудня під час переговорів, які відбулися в Києві між керівниками МЗС Ізраїлю Авігдором ЛІБЕРМАНОМ і прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО. Тоді ж було орієнтовно визначено термін підписання офіційної угоди з цього питання – червень 2010 року (у такому разі вона набере чинності до кінця цього року).