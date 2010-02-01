Рівненського губернатора визнали народним депутатом

Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України від фракції "Наша Україна – Народна самооборона" Віктора МАТЧУКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК одноголосно.

В.МАТЧУК був визнаний народним депутатом у зв’язку з достроковим припиненням повноважень народного депутата України від фракції НУ-НС Івана Сподаренка.

В.МАТЧУК є головою Рівненської обласної державної адміністрації, членом партії "Наша Україна" і зареєстрований під номером 82 у списку блоку "Наша Україна – Народна самооборона". Після визнання В.МАТЧУКА народним депутатом він повинен надати документи, які засвідчать, що він не займається діяльністю, не сумісною зі статусом народного депутата. Після цього В.МАТЧУКА буде офіційно зареєстровано.

Довідка УНІАН. І.Сподаренко помер 17 грудня 2009 р.