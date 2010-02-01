Історики вважають, що Героя Бандері треба було присвоїти раніше

Українські історики вважають, що звання Герой України провіднику ОУН-УПА Степану Бандері треба було присвоїти набагато раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили сьогодні на прес-конференції “Визнання УПА учасником боротьби за незалежність України: історична справедливість чи технологія консолідації демократичних сил?”.

“Якщо говорити про своєчасність присвоєння звання Героя України Степані Бандері, то краще пізно, ніж, ніколи”, - сказав директор Центру українознавства Національного університету ім. Тараса Шевченка, академік Академії наук вищої школи України, професор Володимир СЕРГІЙЧУК.

Однак, на його думку, подібний указ повинен був з’явитися, “якщо не 5, то 6 грудня 1991 року”, коли всенародним голосуванням Президентом України був обраний Леонід КРАВЧУК, і коли на всеукраїнському референдумі було підтверджено незалежність України.

Як повідомив директор Галузевого державного архіву Служби безпеки України Володимир В’ЯТРОВИЧ, ще наприкінці 90-х було створено спеціальну оглядову комісію, а при ній - робочу групу істориків, яка вивчала історичну правду стосовно С.Бандери і ОУН-УПА. “І вже у 2005 році дослідження було завершено і опубліковано у вигляді півтисячісторінкового тому, в якому однозначно стверджується, що ці структури були структурами українського визвольного руху, і їхньою головною метою була боротьба за незалежність України.”

“Після цього мали слідувати кілька політичних кроків, які б констатували цей факт на юридичному і політичному рівнях. У 2007 році було присвоєно звання Героя України Роману Шухевичу, тоді ж було видано указ про додаткові заходи щодо вивчення історії українського визвольного руху, у 2009 році було видано ще один указ про заходи з вивчення визвольного руху. І лише у 2010 році було видано указ про визнання Бандери Героєм України”, - сказав В.В’ЯТРОВИЧ.

“Однак у цьому є певний позитив, оскільки це дозволило винести це питання поза якісь політичні дискусії, і Віктора ЮЩЕНКА не стануть звинувачувати у тому, що він використав цей указ для здобуття якихось додаткових дивідендів на президентських виборах у 2010 році”, - додав він.

На думку доктора історичних наук, професора політології Національного університету “Києво-Могилянська академія” Олексія ГАРАНЯ, політтехнологічно час для визнання Героєм України С.Бандери обраний В.ЮЩЕНКОМ невдало. “Якщо В.ЮЩЕНКО щиро у це вірить, то він мав робити це раніше”, - сказав політолог.

О.ГАРАНЬ вважає, що наслідки прийняття цього указу будуть неоднозначними. Так, користуючись указом В.ЮЩЕНКА, Партія регіонів продовжуватиме мобілізацію свого електорату на гаслах розколу України. Водночас це буде пасткою для Юлії ТИМОШЕНКО, адже їй зараз потрібно здобути голоси “постпомаранчевого” електорату на Західній Україні і електорату Сергія ТІГІПКА, який по-різному ставиться до цих подій. “Очевидно, що цим указом В.ЮЩЕНКО каже електорату, що треба голосувати проти всіх, бо є два промосковських кандидата”, - додав О.ГАРАНЬ.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2009 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив про присвоєння звання Героя України провіднику ОУН С.Бандері. Про підписання відповідного указу В.ЮЩЕНКО повідомив, виступаючи з промовою з нагоди Дня Соборності. Нагороду з рук Президента отримав онук С.Бандери.

За словами В.ЮЩЕНКА, С.Бандера боровся за незалежну країну. “І тому, якщо всій нації дати гармонійне посилання з цієї сторінки історії, то краще за все - зробити вчинок. Я його сьогодні зробив, щоб показати значній частині українців, які не знають дійсної місії, чину, ролі Степана Бандери, - будь ласка, ознайомтеся, це людина, яка боролася за Україну, коли про неї мало хто так піклувалися. Для іншої частини, які знають про цей чин, про цей вчинок - це комплімент, що кожна людина, яка присвятила себе боротьбі за наш суверенітет, за нашу незалежність, рано чи пізно ми стоятимемо перед фактом, що правда торжествуватиме”, - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що в підписанні відповідного указу не треба шукати політики, водночас він закликав пам`ятати історію України в частині боротьби за незалежність.