Українці поставили рекорд: у 2009-ому було найменше розлучень

В Україні 2009 рік став рекордно низьким щодо кількості розірваних шлюбів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мін’юсту з посиланням на міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА.

Разом з тим у невисокосний 2009 рік, вперше за останні 10 років, в Україні було зафіксоване зниження кількості бажаючих взяти шлюб, поінформував М.ОНІЩУК.

Зокрема, за словами міністра, починаючи з 2000 року, зниження кількості зареєстрованих шлюбів традиційно відбувалося лише у високосні роки, які, за народними повір’ями, є нещасливими для одружень. У невисокосний рік зменшення кількості бажаючих взяти шлюб вперше зафіксовано лише у 2009 році.

Так, торік в Україні одружилося 318 тис. 203 пар, що на 2% менше, ніж навіть у висококосному 2008 році, коли відбувся 25-відсотковий спад кількості зареєстрованих шлюбів.

Для порівняння, у 2007 році в Україні одружилося понад 416 тис. пар, у 2006 – майже 355 тис. пар, у 2006 – понад 334 тис. пар.

Водночас, відзначив міністр юстиції, 2009 рік став в Україні рекордно низьким за останні 10 років й щодо кількості розірваних шлюбів.

Так, протягом 2009 року в Україні розірвало шлюб 145 тис. подружніх пар, що на 13% менше, ніж у попередній 2008 рік.

При цьому тенденція до зменшення кількості розлучень триває в Україні вже не перший рік. Загалом, повідомив міністр, кількість укладених шлюбів в Україні традиційно перевищує кількість розірваних, у різні роки на кожен розірваний шлюб припадає 1,5-2 укладених шлюби.

У 2009 році, зокрема, на кожне розлучення в Україні припало понад 2 одруження. Найкраще співвідношення одружень-розлучень традиційно було зафіксовано в Закарпатській області – протягом 2009 року на кожен розірваний шлюб в області припадало понад 4 укладених. В області-рекордсмени потрапили також Івано-Франківська та Львівська області, де на кожне розлучення торік припало майже по 3 шлюби.