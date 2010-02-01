У БЮТ кажуть, що Янукович - «не мужик, а слабак»

Народний депутат від БЮТ Володимир ФІЛЕНКО називає “втечею з поля бою” відмову кандидата на пост Президента України, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА прийти сьогодні на теледебати з Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться в коментарі В.ФІЛЕНКА, переданому УНІАН прес-службою Блоку Юлії Тимошенко.

За словами В.ФІЛЕНКА, “це є ніщо інше, як втеча з поля бою. Здоровий і грізний з вигляду В.ЯНУКОВИЧ вкотре продемонстрував, що він не мужик, а звичайнісінький слабак... У минулій передвиборчій кампанії він падав від курячого яйця, а в цій - тікає від тендітної жінки».

На думку представника БЮТ, чимало виборців В.ЯНУКОВИЧА будуть розчаровані його відмовою дебатувати з Ю.ТИМОШЕНКО. «Вони вкотре побачать, що Віктор Федорович - слабка, безвольна людина, яку пропихають у владу олігархічні клани», - сказав В.ФІЛЕНКО.

На його думку, соратниця лідера Партії регіонів Ганна ГЕРМАН “шалено боїться, що Віктор Федорович вкотре бовкне якусь дурницю про Ахметову, Гулака-Артьомовського чи українського поета Чехова, а їй потім доведеться його із усіх сил відмазувати перед країною».

«Таким чином Партія регіонів вирішила не пускати зайвий раз свого лідера у маси, а заховати і прикрити його на час виборів», - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 20.00 на УТ-1 мають відбутися теледебати між кандидатами на пост Президента України, які вийшли в другий тур, - Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Перед першим туром виборів, що відбувся 17 січня, лідер ПР відмовився дебатувати зі своїми опонентами.

Сьогодні, 1 лютого, заступник голови Партії регіонів Г.ГЕРМАН вкотре наголосила, що В.ЯНУКОВИЧ не братиме участі у теледебатах з Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні у чемпіонаті з брехні В.ЯНУКВИЧ участі брати не буде. Це є давнє рішення В.ЯНУКОВИЧА. І сьогодні цей чемпіонат буде проходити «соло». Ю.ТИМОШЕНКО буде продовжувати робити, що вона робила упродовж п’яти років – литиме безпрецедентний бруд у бік В.ЯНУКОВИЧА, а також даватиме нові обіцянки», - зазначила народний депутат.