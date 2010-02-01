Литвин лякає, що Тимошенко може влаштувати Варфоломіївську ніч

Литвин переконаний, що достроковий розпуск ВР буде невигідним Януковичу в разі його перемоги на президентських виборах

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що достроковий розпуск парламенту буде невигідним Віктору ЯНУКОВИЧУ в разі його перемоги на виборах Президента України.

Зокрема, в інтерв`ю «Лівому берегу»,у відповідь на зауваження, що «донецькі вже серйозно обдумують способи розпуску ВР і дуже сподіваються на вашу, як спікера, і вашої фракції, підтримку», В.ЛИТВИН сказав: «Пам`ятається, абсолютно всі гравці обіцяли змінити виборчу систему. Якщо обіцянку виконають – на вибори можуть не ходити, вони їх з тріском провалять, навіть гроші не допоможуть. Звичайно, рішенню про розпуск люди поаплодують. Скажуть: сильний Президент. ЯНУКОВИЧ, зрозуміло. Відбудуться дострокові вибори. Далі що? Країна паралізованою буде весь цей час. Зате уряд ТИМОШЕНКО – є! Він розповість, як треба жити».

“Що ж, хай спробують розігнати (парламент – УНІАН), - сказав В.ЛИТВИН. - У ВР тоді зайде ТИМОШЕНКО, яка сьогодні, до речі, навіть депутатом сільради не є. І вона їм влаштує Варфоломіївську ніч! Зайдуть ТІГІПКО, ЯЦЕНЮК, ЮЩЕНКО, ще ряд сил. Що ж одержить Президент, його соратники? Більшість, коаліцію, уряд? Ні! Вулицю Банкову і Держуправсправами. Все!».

При цьому В.ЛИТВИН переконаний, що «інші дії вже будуть неможливі, бо в Європі з її традиціями парламентаризму такі ігрища не похвалять. Очевидно, що переможцеві, якщо ми говоримо про ЯНУКОВИЧА, потрібно буде налагодити діалог, перш за все, з Європою – не з Росією. Ось вам і відповідь. Я вже не говорю про те, як насправді розігнати Раду».

За словами В.ЛИТВИНА, «указ (про розпуск ВР – УНІАН) видати – розуму багато не треба. Але, по-перше, не факт, що Рада розпускатися захоче. По-друге, хто ухвалить рішення про фінансування виборів? Не багато - не мало, від півтора до двох мільярдів гривень знадобиться. Де їх узяти? Не кажучи про те, що виділити гроші на вибори тепер можна тільки за допомогою ухвалення нового бюджету або шляхом внесення змін до нового... І ще деталь: навіть якщо проводити перевибори Ради – з місцевими виборами за строками вони вже не співпадають».

«Я знаю, що говорю, - сказав Голова ВР. - Тому ставку зроблять на те, щоб домовитися. А для того, щоб домовиться, щоб вирішити всі ці проблеми, потрібно буде одне: відмовитися від наміру забрати всю владу собі. Саме з тим, щоб поділитися владою, проблеми і виникнуть».