Королевська: ми підготували програму "Новий Донбас"

Стимулювання інвестиційної активності на так званих депресивних територіях є одним з ключових моментів програми «Новий Донбас» і може стати поштовхом для значного прискорення економічного розвитку Луганської області. Про це заявила народний депутат України, керівник виборчого штабу Юлії ТИМОШЕНКО на Донбасі Наталія КОРОЛЕВСЬКА в інтерв`ю Бі-Бі-Сі.

«За останнє десятиліття на Луганщині закрито чимало серйозних містоутворюючих підприємств: машинобудівних, вуглевидобувних», - сказала депутат. За її словами, місцева влада, яка зараз практично монопольно представлена Партією регіонів, не змогла відродити промисловий потенціал області. Тому «наша команда за підтримки прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО підготувала програму «Новий Донбас».

Один з ключових елементів економічної частини цієї програми – стимулювання інвестиційної активності на так званих депресивних територіях. «Потрібно і відновлювати потужності, що залишилися з радянських часів, і створювати нові виробництва, нові робочі місця. На депресивних територіях, де закрито містоутворюючі підприємства, мають бути створені економічні стимули, як для іноземних, так і для місцевих інвесторів, – підприємці мають бути зацікавлені у роботі на цих територіях», - говорить Н.КОРОЛЕВСЬКА. Вона переконана, що в Україні залишилися промислові майданчики, комунікації і професійний ресурс.