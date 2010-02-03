Прихильники Партії регіонів знову пікетують Будинок уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, за оцінками правоохоронних органів, в акції беруть участь близько трьохсот осіб.

Учасники акції вимагають від уряду Юлії ТИМОШЕНКО виконання закону про підвищення соціальних стандартів, зокрема, збільшити розміри пенсій.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Кабінет міністрів України пікетували близько 600 прихильників Партії регіонів з вимогою до уряду виконати закон про підвищення соціальних стандартів.