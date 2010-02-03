Литвин відпустив Раду на перерву, регіонали знову стали навколо трибуни

У роботі Верховної Ради України оголошено перерву на 30 хвилин - до 14.45.

Як передає кореспондент УНІАН, голова парламенту Володимир ЛИТВИН зазначив, що після перерви депутати продовжать розгляд поправок до законопроекту «Про внесення змін до закону України «Про вибори Президента України». До перерви вони встигли розглянути 126 з 232 поправок.

На даний час у сесійній залі залишаються представники фракцій Партії регіонів та БЮТ. Народні депутати від БЮТ зібралися біля першого заступника лідера фракції Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА і проводять консультації.

Група «регіоналів» стоїть неподалік парламентської трибуни.