Янукович: шахтарів хочуть «затримати у шахтах», щоб не голосували

Кандидат на пост Президента України, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що йому відомо про плани політичних опонентів позбавити шахтарів можливості проголосувати у другому турі виборів глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час зустрічі з жителями міста Красний Луч Луганської області.

Кандидат у президенти попередив своїх прихильників про можливі провокації і фальсифікації безпосередньо у день виборів: «Зараз ми знаємо, що вони хочуть за допомогою куплених і продажних керівників затримати шахтарів у шахтах, щоб вони не проголосували. Є інформація, що дехто намагається зібрати паспорти шахтарів у день голосування».

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що «дуже скоро знайдемо провокаторів, які ризикнуть цим займатися, і розберемося за повною програмою, у суворій відповідності із законом».

«Ми не дамо принизити людей героїчної професії. Не буде в шахтарських регіонах такого беззаконня, як вони хотіли», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ, закликавши «гірників не піддаватися на дрібні подачки оранжевого лідера Юлії ТИМОШЕНКО».