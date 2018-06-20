Тимошенко: чесним виборам прийшов кінець

Заява Юлії Тимошенко з приводу ухвалення змін до Закону "Про вибори Президента України" Дорогі співвітчизники!

Декілька годин тому у Верховній Раді відбулася екстраординарна подія. За три дні до президентських виборів в Закон "Про вибори Президента України" були внесені зміни, які повністю руйнують вибори Президента. Роблять їх фальшивими, нечесними, неконтрольованими.

Це зроблено тому, що Янукович не вірить у свою перемогу, і тільки через фальсифікацію хоче здобути результат.

До внесення цих недопустимих змін всі комісії, які проводили вибори, формувалися на рівних: половина комісії Януковичем, половина – мною. І це давало надію, що результати виборів, процес голосування були би проконтрольованими.

Але внесенням змін до Закону, які відбулися з порушенням всіх регламентних норм, по суті, з руйнацією парламентаризму, сьогодні цей паритет, ця рівність в правах контролю за виборами повністю зруйновані. І тепер на базі цього Закону можна викидати без суду і слідства члена виборчої комісії і робити виборчі комісії тільки на базі представників одного кандидата.

Я думаю, що це ставить під загрозу проведення виборів і це начисто руйнує демократію в державі. Це повністю руйнує вибір людей, який вони зобов’язані робити на президентських виборах.

Я буду зараз вживати надзвичайних заходів. Перш за все, я звертаюся до Президента України. Якщо він відчуває, що він є гарантом Конституції, якщо він відчуває, що він несе відповідальність за продовження розвитку демократії в нашій державі – на цей Закон треба терміново накласти вето. Якщо вето не буде накладено, я буду вважати, що Президент є учасником всіх цих процесів по руйнації чесних виборів.

Буквально за декілька годин я запросила послів країн Великої вісімки. Завтра я запрошу послів всіх країн світу, які представлені в Україні, для того, щоб поінформувати їх про те, що з моменту підписання Закону, який сьогодні був прийнятий в парламенті, більше в країні виборів немає. І вони вже не будуть мати значення, тому що все буде сфальсифіковано, від першої до останньої цифри. Крім того, завтра я буду скликати на прес-конференцію представників засобів масової інформації, які представляють інші держави.

Я хочу, щоб весь світ знав, хто і на яких підставах руйнує народжені паростки демократії в Україні. Я хочу, щоб весь світ знав, що чесним виборам в Україні прийшов кінець. І хочу щоб світ, так само як і всі громадські організації, всі демократичні люди в нашій державі, дали свою оцінку.

Я буду боротися за те, щоб Закон залишився в тій редакції, в якій він був, і щоб вибори все ж таки в державі відбулися.

Офіційний сайт Юлії Тимошенко