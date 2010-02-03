Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що після виборів Україну очікує затяжне політичне протистояння в суспільстві. Про це сказано в коментарі В.БАЛИ, переданому агентству УНІАН прес-службою АМС.

Зокрема, експерт звертає увагу на готовність команди кандидата в президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА «прийняти лише переможний результат виборів», а також відзначає факт сьогоднішньої вранішньої сутички в парламенті.

«Одна фракція блокує трибуну, інша – президію. Така сама модель політичного протистояння буде поширена й після виборів. Тому вже сьогодні команда В.ЯНУКОВИЧА вирішила продемонструвати суспільству свій ступінь мотивації, готовність йти до кінця у відстоюванні своїх інтересів. На цьому етапі виборів майже не існує ефективних стримуючих механізмів для гіпотетичних політичних агресорів», - вважає В.БАЛА. При цьому експерт не виключає, що «регіонали не соромитимуться у виборі засобів дискусії і відстоюванні власного результату», проте це може призвести до негативних наслідків у суспільстві, головним підсумком яких буде низька легітимізація влади.

У такому контексті В.БАЛА робить висновок: «Найменше, що можна прогнозувати після таких жорстких дій опонентів, – це низький ступінь довіри до новообраної влади, сумніви в її легітимності. У разі, якщо В.ЯНУКОВИЧ стане Президентом у судах або за допомогою фальсифікацій, як мінімум, авторитет інституту Президента буде знівельовано. А як максимум можна очікувати перегляду результатів виборів і проведення перевиборів уже найближчим часом».