СБУ розказала українцям, як протистояти фальсифікаціям

СБУ з метою недопущення втягування громадян у фальсифікації під час голосування та встановлення результатів волевиявлення звертає увагу виборців на те, що і як вони повинні робити для унеможливлення протиправних дій та їхнього попередження.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, на виборчому бюлетені та контрольному талоні має бути прізвище і підпис члена дільничної виборчої комісії. Без підпису члена ДВК бюлетень вважається недійсним. Після пред’явлення паспорту слід вимагати наявності на виборчому бюлетені печатки і відповідних підписів.

Кожному виборцю може бути виданий тільки один виборчий бюлетень. Якщо виборець побачить, що хтось видає або бере кілька бюлетенів, СБУ рекомендує негайно повідомляти про це за телефонами довіри СБУ та/або звертатись до правоохоронних органів, які чергуватимуть на дільниці, і до спостерігачів.

Кожний громадянин має голосувати лише за себе. СБУ застерігає виборців не користуватись паспортами родичів чи друзів. Голосування відбувається за власним паспортом, дійсним на момент голосування.

Винос виборчого бюлетеня за межі дільниці, у тому числі на прохання сторонніх осіб, є порушенням закону про вибори Президента і підставою для притягнення до кримінальної відповідальності обох сторін. Якщо виборець став свідком цього незаконного діяння, спецслужба просить негайно повідомити про це оперативній групі СБУ, яка вестиме спостереження біля дільниці, або зателефонувати в СБУ.

Агітація за будь-якого кандидата в день голосування заборонена законом. Якщо виборець побачить, що хтось агітує за того чи іншого кандидата, рекомендується звернути на це увагу членів комісії та спостерігачів і зателефонувати в СБУ.

Друк, розповсюдження та використання наклепницьких матеріалів, які принижують честь і гідність кандидатів у президенти України, є правопорушенням. Особи, які це здійснюють, будуть притягнуті до відповідальності, передбаченою законом України.

СБУ застерігає, що особи, які перешкоджають здійсненню виборцем свого конституційного виборчого права, притягуються до кримінальної відповідальності, що передбачена Кримінальним кодексом України (злочини проти виборчих прав і свобод людини і громадянина караються тюремним ув’язненням на строк до 3 років).

Крім того, у разі виявлення порушень та з метою забезпечення законності голосування СБУ рекомендує громадянам звертатися за телефонами довіри до регіональних органів Служби безпеки України.