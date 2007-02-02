Наша Україна хоче забрати крісло в Мороза

Фракція “Наша Україна” ініціюватиме питання про відкликання Олександра МОРОЗА з посади голови Верховної Ради.

Як повідомляє прес-служба політичної партії "Народний Союз Наша Україна", про це заявив голова фракції “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

“Закон про Кабінет міністрів опубліковано всупереч нормам Конституції, оскільки Президент ЮЩЕНКО вніс пропозиції до цього закону, і Верховна Рада мала їх розглянути із початком сесії. Однак спікер парламенту ухвалив інше рішення, і дав доручення парламентській газеті “Голос України” опублікувати цей закон”, - нагадав В.КИРИЛЕНКО.

“Вважаючи таке опублікування абсолютно незаконним, фракція “Наша Україна” розгляне можливість внесення до порядку денного питання про відкликання голови Верховної Ради із його посади. Ми вважаємо, що керівник парламенту, який порушує Конституцію і регламент, не може бути постаттю, що консолідує всі політичні сили в парламенті і слугує утвердженню законності в Україні”, - наголосив народний депутат.

В.КИРИЛЕНКО зауважив, що, скоріш за все, Президент буде вносити подання до Конституційного Суду на предмет конституційності цього закону. “Те, що закон був опублікований без розгляду внесених в офіційному порядку пропозицій Президента, дає підстави усім неупередженим людям вважати його нелегітимним і діяти на підставі не закону, який порушує Конституцію, а на підставі самої Конституції”, - підкреслив він.

“Ми стали свідками чергового кроку до повної узурпації влади з боку уряду ЯНУКОВИЧА і правлячої коаліції. На жаль, три фракції “антикризової” коаліції в парламенті стали лише інструментом для впровадження в життя часто незаконних рішень та побажань уряду”, - зауважив В.КИРИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 лютого, у парламентській газеті “Голос України” та газеті центральних органів виконавчої влади “Урядовий кур’єр” опубліковано Закон “Про Кабінет Міністрів України”. Під документом стоїть підпис голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА, датований 21 грудня. Таким чином, закон офіційно набув чинності.

Учора, 1 лютого, заступник глави Секретаріату Президента України Ігор ПУКШИН заявив, що у Секретаріаті Президента не визнаватимуть легітимність Закону «Про Кабінет Міністрів України» і підготували подання до Конституційного Суду зі статусом першочергового.