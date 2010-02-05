В ОБСЄ розділяють тривоги Тимошенко

ОБСЄ підтримала заяву прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про те, що внесення за кілька днів до виборів змін до Закону України «Про вибори президента України» призведе до значних фальсифікацій. Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ, передають «Подробиці».

«Ми закликали українських політиків до того, щоб вони між двома турами не змінювали законодавство... Якщо пройдуть сильні зміни у складі всіх комісій на території України за останні два дні перед другим туром виборів - це буде дуже поганий сигнал", - заявив глава Парламентської асамблеї ОБСЄ Жоао СОАРЕШ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 лютого, набув чинності закон про внесення змін до Закону України “Про вибори Президента України” щодо організації роботи виборчих комісій.

Цим документом із закону вилучене положення, згідно з яким засідання виборчої комісії є повноважним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин складу комісії. При цьому, у разі бездіяльності виборчої комісії комісія вищого рівня має право ухвалити рішення по суті питання, віднесеного до компетенції комісії нижчого рівня. У день голосування такі питання розглядаються комісією вищого рівня невідкладно.

Законом також передбачено, що у разі, якщо кандидат на пост Президента України не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної окружної виборчої комісії за 20 днів до дня повторного голосування, Центральна виборча комісія формує склад окружної виборчої комісії у складі 14 осіб (по 7 від кожного кандидата) за поданням голови відповідної обласної ради.

Якщо кандидат на пост Президента України не використав можливість подати встановлену кількість кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії за вісім днів до дня повторного голосування, окружна виборча комісія формує склад дільничної виборчої комісії у кількості 16 осіб (по 8 від кожного кандидата) за поданням голови відповідної міської, районної, районної в місті ради.

Прем`єр-міністр України, кандидат на пост Президента Юлія ТИМОШЕНКО після ухвалення цього закону заявила, що він робить вибори фальшивими, нечесними і неконтрольованими.

4 лютого доповідач Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні Ренате ВОЛЬВЕН також заявила, що зміни до закону про вибори Президента України, внесені напередодні голосування, не мають бути застосовані у неділю, 7 лютого.