Тимошенко сьогодні поговорить з Ющенком про катастрофу і віддасть хрестик

Сьогодні Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО планує зустрітися з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на брифінгу в Києві.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що вона була ініціатором цієї зустрічі, під час якої планується обговорити «катастрофу, яка розгортається на теренах України”, що пов’язана з постачанням енергоносіїв, збільшенням цін на житлово-комунальні послуги.

Крім того, за словами лідера БЮТ, планується обговорити наслідки для національної безпеки України від передачі частини активів газотранспортної системи в обмін на можливість видобувати газ на території РФ.

Лідер БЮТ також повідомила, що планує передати Президенту хрестик, який вона привезла з Єрусалиму.