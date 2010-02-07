У ЦВК пояснили, як правильно організовувати голосування вдома

Голосування виборців вдома під час повторного голосування на виборах Президента може бути лише у присутності членів дільничних виборчих комісій від обох кандидатів на пост глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Центральної виборчої комісії.

Зокрема, ЦВК затвердила роз’яснення з питань організації роботи ДВК в день проведення другого туру. “Необхідність прийняття таких роз’яснень було викликано тим, що, зокрема, окремі члени ДВК помилково вважають, що голосування за межами приміщення виборчої комісії мають організовувати не менше трьох членів комісії від представників різних кандидатів у президенти, а у нас є представники лише від двох кандидатів...”, - сказав член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За його словами, членів ДВК, які будуть організовувати голосування вдома, визначає сама комісія. “І вони повинні бути представниками від двох різних кандидатів на пост Президента”, - зазначив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що рішення ЦВК буде доведено до відома окружних виборчих комісій невідкладно шляхом направлення телеграм.

Також ЦВК прийняла рішення про транспортування документів ДВК до ОВК, в якому зазначається, що транспортування має здійснюватися головою ДВК і двома членами, які представляють різних кандидатів у президенти.