ЦВК: в Україні всі виборчі дільниці відкрилися вчасно і без порушень
09:54, 07 лютого 2010Політика
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"Підстав для хвилювання немає..."
В Україні всі виборчі дільниці для проведення повторного голосування на виборах Президента відкрилися вчасно і без порушень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.
«У нас зараз немає інформації про якісь надзвичайні ситуації чи порушення, які могли б вплинути на результати голосування», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.
За його словами, інформація, яка надходить до ЦВК, не дає підстав для хвилювання.
Першу інформацію щодо явки виборців ЦВК обіцяє оприлюднити станом на 11.00.
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