ЦВК: в Україні всі виборчі дільниці відкрилися вчасно і без порушень

В Україні всі виборчі дільниці для проведення повторного голосування на виборах Президента відкрилися вчасно і без порушень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

«У нас зараз немає інформації про якісь надзвичайні ситуації чи порушення, які могли б вплинути на результати голосування», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За його словами, інформація, яка надходить до ЦВК, не дає підстав для хвилювання.

Першу інформацію щодо явки виборців ЦВК обіцяє оприлюднити станом на 11.00.