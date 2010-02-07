Голова ЦВК розказав про свій клопіт: у нас тут комунальна квартира

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ сподівається, що вже на наступних виборах народні депутати не матимуть змоги ночувати у приміщенні, де розташована ЦВК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ЦВК сказав на брифінгу для преси.

Коментуючи інформацію про те, що нібито народні депутати, представники Партії регіонів, цю ніч провели в ЦВК, В.ШАПОВАЛ зауважив, що «ми (ЦВК – УНІАН) маємо один клопіт… будемо говорити, що у нас тут комунальна квартира».

Він зауважив, що в приміщенні, де розташована ЦВК, також знаходяться два парламентські комітети, які очолюють представники Партії регіонів Тетяна БАХТЄЄВА та Ганна ГЕРМАН.

Водночас, він зауважив, що немає інформації, чи ночували депутати в будівлі ЦВК.

«Я не маю такої інформації, і тут не ночував… Якщо хтось з народних депутатів ночує в комітеті, це їх вибір. Хоча я й здивований, що люди не знайшли собі кращого місця переночувати», - сказав він.

Він підкреслив, що обов’язково ставитиме питання про те, щоб виокремити ЦВК на наступні вибори, щоб, наприклад, народні депутати не мали змоги ночувати в приміщенні, де знаходиться комісія.