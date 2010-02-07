Журналістів вигнали з заходу, бо там незаконно агітували?

У Комітеті Верховної Ради у справах свободи слова та інформації обурені інцидентом з дніпропетровськими журналістами.

Про це заявили ІА «Новий міст» голова і члени профільного комітету ВР, коментуючи вчорашню подію в Дніпропетровську, коли журналістів видворили з приміщення, де відбувалася зустріч представника Сергія ТІГІПКА з місцевими жителями.

(УНІАН: вчора, 6 лютого, в день, коли заборонена будь-яка передвиборна агітація, в одному з дніпропетровських кінотеатрів відбулася зустріч депутата міськради, представника екс-кандидата в президенти С.ТІГІПКА Загіда КРАСНОВА з жителями Ленінського району. За інформацією джерела ІА «Новий міст», програма заходу передбачала не лише спілкування лідера «Громадської сили» з людьми, але й можливе обговорення майбутнього другого туру президентських виборів, а також пряму агітацію за одного з кандидатів у президенти. Журналістів трьох ЗМІ – ІА «Новий міст», газети «Левый берег» і студії «Акцент», - які намагалися потрапити на захід, із застосуванням фізичної сили вивели з приміщення).

Як наголосила голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Ганна ГЕРМАН, це провокація з боку організаторів заходу. «Якщо того дня хтось організовував захід під чиїмись прапорами – значить, це була провокація. 6 лютого – «день тиші», жодних подібних акцій бути не має. Той, хто це зробив – робить провокацію. Перешкоджання журналістській діяльності – це провокація, щоб потім когось звинуватити», - заявила Г.ГЕРМАН.

Секретар Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Юрій СТЕЦЬ у свою чергу зазначив, що, незважаючи на те, що це був за захід - на підтримку одного з кандидатів в президенти чи «просто збіговисько людей іншого характеру», - будь-який журналіст мав право як мінімум побувати на ньому, як максимум – більше дізнатися про цей захід.

Тому, за словами депутата, «незважаючи на те, що там могло бути, я абсолютно не розумію, чому туди не допустили журналістів і не прокоментували, що там відбувається». «Факт, що було перешкоджання журналістській діяльності в цій країні. А це стаття, наскільки я пам`ятаю, Кримінального кодексу», - додав Ю.СТЕЦЬ.

Голова підкомітету з питань вільного доступу громадян до інформації та контролю за діяльністю органів влади в інформаційному просторі Владимир ЛАНДИК зі свого боку зазначив, що «це хамство, коли журналістів, та ще під руки силою виводять».

«Я не проти, якщо ви напишете на адресу нашого комітету і мені особисто – я готовий приїхати до Дніпропетровська і з цим розбиратися», - запевнив депутат, додавши, що «коли журналістам не можуть на словах щось пояснити, а застосовують силу, це завжди було, є й називатиметься одним словом – хамство».