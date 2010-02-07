Партія регіонів застовпила місце під ЦВК на 50 тисяч людей

Завтра Партія регіонів планує зібрати на акції біля Центральної виборчої комісії близько 50 тис. своїх прихильників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник Департаменту громадською безпеки Володимир МАЄВСЬКИЙ.

За його словами, 3 лютого до КМДА надійшла офіційна заявка від голови виборчого штабу кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА Миколи АЗАРОВА про те, що з 9.00 8 лютого Партія регіонів планує провести біля ЦВК свою масову акцію, в якій братимуть участь близько 50 тис. осіб.

«Тому є інформація про те, що сьогодні виїжджають автобуси з регіонів з людьми для участі в цій акції", - сказав він.

Також він зазначив, що близько 3 тис. осіб перебувають у Київській області в санаторіях та базах відпочинку, які беруть та братимуть учать у масових заходах.

Як зазначив В.МАЄВСЬКИЙ, на сьогоднішній день в Києві біля Секретаріату Президента, Кабінету міністрів, ЦВК, ВР встановлено 160 наметів Партії регіонів, з яких 12 військового типу. Вдень в них перебуває до 400 осіб, у нічній час – 20-150.

В.МАЄВСЬКИЙ зауважив, що у разі збільшення кількості учасників акції міліція відповідним чином буде збільшувати кількість своїх нарядів для охорони громадського порядку.