На українській антарктичній станції другий тур вже завершився

На українській антарктичній станції Академік Вернадський завершився другий тур виборів Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ), спеціальна виборча дільниця № 108 Територіального виборчого округу № 223, на якій голосувало 13 зимівників, доповіла про завершення процедури виборів о 9.30 ранку 7 лютого 2010 року.

Крім того, в НАНЦ МОН України через півгодини вже був готовий передбачений законом пакет документів, одержаних через супутниковий зв’язок, для передачі в Центрвиборчком. Оригінали ж документів потраплять до ЦВК лише після завершення 14-ї експедиції - наприкінці березня.