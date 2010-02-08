Експерт нагадав про бюлетені з дулями

Директор Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО вважає, що для нового Президента України проблема повноцінної легітимності стоятиме дуже серйозно.

Про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер», коментуючи дані екзит-полів, проведених в день виборів, 7 лютого.

«Дуже схоже на те, що переможець виборів може мати менше 50% підтримки, а це означає не зовсім повноцінну легітимність, адже це менше половини навіть серед тих виборців, хто проголосував. А якщо вважати від загального числа населення країни, то це близько третини населення», - констатував політолог.

Крім того, на думку В.ФЕСЕНКА, показовим є й інший «антирекорд» – дуже велика кількість людей, що проголосували проти обох кандидатів у президенти. Він підкреслив, що традиційно цей показник становить 2-3%.

«При цьому зазначу нюанс, який статистика екзит-полів не показує: це графа протоколу «недійсний бюлетень», як прихована форма протестного голосування. Адже на бюлетенях малюють дулі, пишуть звернення до кандидатів чи образи на їх адресу», - сказав В.ФЕСЕНКО, нагадавши, що в першому турі при 2,2%, що проголосували проти всіх, ще практично 1,8% зіпсували свої бюлетені.

Як повідомляв УНІАН, за результатами кількох екзит-полів кандидати на посаду Президента України набирають: Віктор ЯНУКОВИЧ - 48-49%, Юлія ТИМОШЕНКО - 44-45%, проти обох кандидатів – 5-5,9%.