ЦВК залишилось опрацювати 1% протоколів

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, згідно з результатами опрацювання 99% протоколів, за кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА проголосували 48,69% виборців, за Юлію ТИМОШЕНКО - 45,73%.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН з Центральної виборчої комісії.

Відтак розрив між В.ЯНУКОВИЧЕМ та Ю.ТИМОШЕНКО становить 2,96%.

Не підтримали жодного з кандидатів 4,38% виборців.

В абсолютних цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосували 12 млн. 281 тис. 782 виборців, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 534 тис. 508 виборців.

В інтерв’ю журналістам заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА не виключив, що сьогодні до кінця дня буде якщо не 100%, то хоча б 99,99% протоколів. Також він не виключив, що засідання комісії може поновитись ще сьогодні, якщо до комісії продовжать активно надходити протоколи з “мокрими” печатками.