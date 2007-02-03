Партія регіонів обговорює складний період на півострові

У Сімферополі почав роботу всекримський форум депутатів, обраних до рад всіх рівнів від Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, на форум зібралося близько тисячі делегатів і гостей.

У роботі всекримських зборів депутатів-«регіоналів», зокрема, беруть участь голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО, голова уряду автономії Віктор ПЛАКІДА, члени уряду Криму, мери ряду міст АРК.

Також у роботі форуму беруть участь народні депутати з фракції Партії регіонів Борис ДЕЙЧ, Олександр ЧЕРНОМОРОВ, перший заступник лідера фракції Партії регіонів у ВР України, лідер кримських «регіоналів» Василь КИСЕЛЬОВ та інші.

Як повідомив В.КИСЕЛЬОВ журналістам, на форум було запрошено і лідера Партії регіонів, прем`єр-міністра Віктор ЯНУКОВИЧА, проте він з об`єктивних причин не зміг взяти в ньому участь. «Запрошували, звичайно, і лідера партії, - повідомив В.КИСЕЛЬОВ. - Але він не прилетів. Ви ж бачите, що сьогодні діється із законом про Кабмін!».

За його словами, на форумі не обговорюватимуться кадрові питання, члени Партії регіонів лише обговорять підсумки роботи за минулий рік і завдання, які належить виконати найближчим періодом.

«Період дуже складний. Ми сьогодні зібрали депутатів, голів всіх рівнів на збори, щоб завдати їм клопоту, заслухати, як вони на місцях оцінюють політичну ситуацію, як вони мають намір вирішувати економічну ситуацію. Ми поставимо їм свої питання і завдання, щоб вони пояснювали людям позицію партії, пояснювали ситуацію в державі», - заявив В.КИСЕЛЬОВ.