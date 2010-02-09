В Росії нетерпляче чекають "перезавантаження" відносин з Україною

Росія зацікавлена в «перезавантаженні» відносин з Україною.

Про це заявив віце-спікер Держдуми Росії Олександр БАБАКОВ, повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Справедлива Росія».

«Ми сподіваємося, що другий тур виборів виправдає надії переважної більшості громадян України і поверне суспільне життя країни в нормальне русло. Росія дуже зацікавлена в тому, щоб політико-економічна ситуація у наших найближчих сусідів нормалізувалася і в наших відносинах якнайшвидше наступило довгоочікуване «перезавантаження», - сказав А.БАБАКОВ

Він упевнений, що спільно, без надуманих суперечностей, Росія і Україна зможуть вирішити всі животрепетні питання як політико-економічного, так і культурно-історичного характеру, перетворити дуже формальні останнім часом відносини на справжнє стратегічне російсько-українське партнерство.

«Судячи з того, як відбувалися вибори нового Президента України, є всі підстави вважати, що ми на порозі великих змін на краще», - сказав він.