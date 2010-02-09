Довгий обіцяє докласти всіх зусиль до збереження книгарні «Сяйво»

Заступник Київського міського голови - секретар Київради Олесь ДОВГИЙ заявляє, що зробить все від нього залежне для збереження книгарні «Сяйво».

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою Київської міської державної адміністрації коментарі О.ДОВГОГО.

«Як онук відомого поета і як людина, якій небайдужий культурний розвиток столиці, хочу запевнити громадськість, що я зроблю все можливе в межах своєї компетенції, щоб зберегти магазин для киян, і щоб жодна книга не зникла з його полиць», – запевнив О.ДОВГИЙ.

Водночас він зазначив, що конфлікт навколо «Сяйва» має дві лінії – з одного боку існує внутрішній конфлікт між старим на новим керівництвом магазину, а з другого – між магазином та владою Шевченківського району, яка вирішила продати приміщення.

«Рішення про продаж приміщення приймалося на рівні району і перебуває цілковито у компетенції районної влади, яку очолює один з найзапекліших опонентів київської влади Віктор ПИЛИПИШИН», – наголосив секретар Київради.

«Я не можу втручатися у внутрішній конфлікт керівництва магазину, але для того, щоб розібратися в ситуації, я особисто направив відповідні запити в правоохоронні органи. Крім того, на наступному пленарному засіданні сесії Київради за моєю ініціативою буде розглянуто питання про створення депутатської комісії, яка вивчить ситуацію, надасть відповідні висновки та запропонує ухвалення відповідних рішень», – сказав О.ДОВГИЙ.

«Я особисто зроблю все, щоб вирішення цього питання носило публічний і відкритий характер», – підкреслив він.

У прес-службі КМДА також нагадали, що минулого року міська влада ухвалила низку рішень на підтримку творчих спілок у столиці. Зокрема, сесіями Київради до мінімуму знижено плату за землю для Спілки художників України та вирішено питання розміщення Спілки майстрів народного мистецтва. Вже найближчим часом міська влада планує підписати угоду про співпрацю з творчими спілками столиці.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2009 р. у столичній прокуратурі повідомили про опротестування рішення Шевченківської райдержадміністрації, яким завершено незаконну процедуру приватизації приміщення ТОВ “Книгарня “Сяйво” за адресою: вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 6. Протест був винесений за результатами перевірки щодо законності приватизації вказаного нежитлового приміщення, яка була здійснена за дорученням прокурора Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО.

Сьогодні на засіданні парламенту віце-спікер Микола ТОМЕНКО заявив про захоплення учора ввечері 50 особами приміщення книгарні «Сяйво».

Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявив, що ситуацію може вирішити лише влада Шевченківського району столиці на чолі з головою райдержадміністрації Віктором ПИЛИПИШИНИМ.

Разом із тим Верховна Рада доручила голові Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування фактів зловживань київської влади Кирилу КУЛИКОВУ та Комітету ВР з питань культури і духовності з’ясувати ситуацію навколо приміщення книгарні «Сяйво».

Також парламент звернувся до Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України щодо ситуації навколо книгарні «Сяйво».