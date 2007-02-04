БЮТ пропонує законодавчо обмежити зростання тарифів на комунальні послуги

У Верховній раді України зареєстровано проект закону про внесення змін до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (щодо встановлення цін/тарифів на водовідведення, централізоване опалення та водопостачання), поданий народними депутатами Юлією ТИМОШЕНКО та Ольгою БОДНАР (фракція БЮТ).

Як повідомляє Інформаційне управління апарату парламенту, законопроектом пропонується обмежити розмір можливого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, встановити безпосередню залежність такого підвищення з темпами росту середньої заробітної плати, надати центральному органу виконавчої влади з питань регулювання електроенергетики право формувати державну політику щодо встановлення цін/тарифів на водовідведення, централізоване опалення та водопостачання.

Автори аргументують необхідність внесення змін до чинного закону потребою врегулювати організаційно-господарські відносини, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг.

Народні депутати вважають, що на даний момент відсутній ефективний механізм регулювання цін і тарифів у цій сфері. Єдиним застереженням в законі є обов`язкове економічне обґрунтування витрат на виробництво житлово-комунальних послуг. Але не встановлено жодних меж їх підвищення.

За умов відсутності конкуренції на ринку постачання житлово-комунальних послуг, зазначається у пояснювальній записці, постає необхідність законодавчого обмеження необґрунтованого підвищення тарифів.

Автори вважають, що прийняття проекту закону унеможливить безпідставне підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.