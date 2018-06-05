Нова більшість: навіщо ПР інтелект, якщо в них є Президент?
У кулуарах ВР обговорювали три теми: Людмила Янукович як перша леді, склад майбутньої коаліції і кандидати в прем`єри, а також ухвалення Регламенту... Репортаж
Сьогодні в кулуарах парламенту жваво обговорювалися три теми. Перераховую у порядку зростання інтересу та кількості людей, які беруть участь в обговоренні: Людмила Янукович на посаді першої леді; склад майбутньої коаліції і ймовірна персона прем`єра; доцільність ухвалення Регламенту ВР. Нагадаю, що сьогодні багатостраждальний Регламент (зведення правил і норм, які в деталях визначають організацію роботи парламенту) був прийнятий як закон. Для необізнаних поясню: питання надання Регламентові статус закону перезріле. Але депутати не можуть прийняти його вже кілька років, тому несподіване народження Регламенту як закону – це справді непересічна подія.
У парламенті є джентельмени?
|Людмила Янукович
Скажу тільки, що оцінила націонал-демократів, які в таких дискусіях виявилися першими джентльменами. У той час як однопартійці Януковича ховали усмішки і очі, націонал-демократи сказали так: «Не думаємо, що якась із гламурненьких пань, які над нею сміються, тридцять років тому чекала б його з в`язниці. А вона чекала. А що стосується її мови і манери спілкування, але ж це мова і манера їх електорату. Чого тут соромитися?» Переказую цю дискусію, щоб потішити читачок: серед депутатів Верховної Ради водяться джентльмени. Але мало.
Чи попросить росіянин Бабаков про послугу самооборонця Кулікова?
Тепер щодо коаліції. Ви знаєте, що три тижні тому розглядався варіант нової парламентської більшості: Партія регіонів – НУНС – Блок Литвина. При цьому Сергій Льовочкін (“група Фірташа – Бойка” в ПР) плекали мрію зробити прем`єром Юрія Бойка. Щоправда, важко припустити, що його кандидатура пройде через Верховну Раду. Все-таки Бойко міцно асоціюється з Фірташем, а в дискримінацію їх спільного створіння - “РосУкрЕнерго” - політики, журналісти і експерти вклали стільки сил і часу, що ця парочка якось автоматично вже зарахована до антигероїв сучасної історії.
|Микола Азаров
Принагідно спливали імена Бориса Колесникова – друга Рината Ахметова. Самого Колесникова про такі претензії запитати не вдалося, а його однопартійці при вимкнених диктофонах переконували нас, що це повна нісенітниця.
Маячнею вони назвали і наполегливий поголос, що уряд може очолити... Тимошенко. Але припустили, що частина фракції БЮТ може ухвалити рішення і ввійти до складу нової коаліції без участі і згоди своєї патронеси.
Все ж таки мені достовірнішою здається інформація, що «регіонали» стурбовані сколочуванням більшості, кандидатура прем`єра узгоджуватиметься, коли фізично домовляться про коаліцію. І я поділяю думки тих депутатів, які переконані, що на посаді прем`єра «регіонали» захочуть бачити тільки свою людину.
|Арсеній Яценюк
Коли товариші по боротьбі підраховували багнети для майбутньої коаліції, то викинули з блоку НУ–НС тільки представників трьох партій: Юрія Кармазіна (Партія захисників батьківщини), Володимира Стретовича (Християнський демократичний союз) і Бориса Тарасюка (Народний рух України). Це – вірні багнети БЮТ, внаслідок того, що деякі з них більше нікому і не потрібні.
Кажуть, що Народна самооборона в разі чого теж буде угодоспроможною. По-перше, чула, що Юрія Луценка попередили, що колишня жертва і нинішній в`язень Борис Пенчук дуже нудьгує один в камері. По-друге – переказую так, як почула це в парламенті: «Бачте, якщо самооборонця Кирила Кулікова про це дуже попросить російський бізнесмен Олександр Бабаков, то дуже може бути, що і Народна самооборона підтримає нову більшість заради збереження спокою країни і самих себе». Було б неприємно виявити, що російський бізнесмен Бабаков, чиї інтереси нібито лобіював спочатку Кирило Куліков, працюючи в Інтерполі, а потім і Юрій Луценко, має настільки тісні контакти з Народною самообороною. Але преса про такі контакти писала неодноразово...
Комуністи ревнують олігархів до "націоналістів"?
|В’ячеслав Кириленко
Але загалом без союзу ПР і НУ–НС, хоч як сідай, коаліція у Януковича не виходить.
Гуляючи кулуарами, підійшла послухати інтерв`ю головного українського комуніста Петра Симоненка. Знаєте, яким був його головний месидж російському телебаченню? Українські олігархи (з Партії регіонів) домовляються з українськими націоналістами (з НУ–НС). І це, на думку, комуніста, сумний результат виборів. Дивно, раніше з тими ж олігархами мирно співмешкали самі комуністи.
Закон про Регламент: «регіоналам» не вистачило інтелекту?
Але головною подією для коментарів було ухвалення закону про Регламент Верховної Ради. Це був довгоочікуваний закон. Там прописані всі етапи роботи парламенту, починаючи з ухвалення присяги, відкриття першої після парламентських виборів сесії, обрання президії, формування більшості і все інше. І все-таки ухвалення цього закону було цілком несподіваним. І журналісти почали шукати в ньому актуальні політичні мотиви.
Якщо багатостраждальний Регламент раптом напередодні переформатування більшості приймають, отже це комусь і для чогось потрібно. Кому і для чого? При цьому уявіть собі, ходять Андрій Кожем’якін з БЮТ і Олександр Єфремов з ПР (закон прийнято голосами і БЮТ, і ПР) з книжкою Регламенту під пахвою, і обидва кажуть, що прийняли дуже потрібний закон.
Кожем’якін сказав, що закон про Регламент робить практично неможливим формування коаліції на основі позафракційних депутатів. В’ячеслав Кириленко («За Україну») сказав щось протилежне: його група не голосувала, оскільки вони побоюються, що наступним кроком стане маніпуляція, в результаті якої з`явиться можливість формувати коаліцію на основі позафракційних депутатів (просто «прикуповується» певна кількість нардепів і забезпечується біомаса для голосування). Такої ж думки дотримується самооборонець Тарас Стецьків. Щоправда, Роман Зварич з НУ–НС, навпаки впевнений, що нунсівці непокояться марно, Регламент містить три норми-запобіжники, які не дають можливості створювати коаліцію на основі позафракційних депутатів. Крім того, є відповідна ухвала Конституційного суду. І підтримку «регіоналами» цього закону він пояснив тим, що «цій партії завжди не вистачало інтелекту».
Не знаю, як з колективним IQ Партії регіонів, але один «регіонал» мотиви голосування фракції таки пояснив. Олександр Єфремов сказав, що для його партії відкривається можливість зажадати список існуючої коаліції з особистими підписами кожного коаліціанта (така норма міститься в 61-й статті Регламенту). Тобто «регіонали» голосували за Регламент як за можливість ревізії старої коаліції – з подальшим оголошенням її незаконною. Принаймні, так вони пояснюють.
Навіть гурмани законодавства не змогли поки зрозуміти, чим пояснити раптове прозріння парламентаріїв і їх увагу до Регламенту. Зрозуміло, що ключовими і сьогодні найвідчутнішими нормами цього вже закону є норми про утворення коаліції і входження туди фракцій. Можливо, настав момент єдності ситуативної більшості, коли Регламент виявився потрібним всім. Врешті-решт, складні закони дуже часто приймаються за часів таких пауз, немовби на політичному пікові, коли їх легше проштовхнути.
В найближчий день стане зрозуміло, чим диктувався спалах правового сумління та активності парламентаріїв: «чесним і безкорисливим» бажанням ухвалити закон, який давно час ухвалити, або бажанням використати його норми як прийоми (наприклад, створити фракцію «позафракційних депутатів» і включити її в коаліцію) для своїх політичних цілей.
Маша Міщенко