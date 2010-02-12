Новодворська про Януковича: як люди могли проголосувати за це "барахло"?

Журналістка, відомий російський політичний діяч Валерія Новодворська в інтерв`ю радіостанції « Эхо Москвы » прокоментувала підсумок президентських виборів в Україні.

«Мені взагалі соромно дивитися у бік Дніпра. Я чогось не розумію. Якщо українська громадськість хотіла відновлення історичної правди, хотіла мати президента прямого, непохитного, хотіла, щоб антисовєтизм нарешті переміг у колись радянській країні, і під прапором антисовєтизму вони б поплили до європейських берегів, то тут треба було вибирати Ющенка. Старий кінь борозни не зіпсує», відзначила журналістка.

«Хто міг голосувати за Януковича і як могло трапитися, щоб люди при повному розумі і в твердій пам`яті проголосували за це радянське барахло з камери схову, знижене в ціні. І невже лаври Білорусі комусь здаються завидними, що цього президента треба відразу в нафталін, а показувати нікому не варто, тому що незручно. І як жити, якщо прізвище твого президента літературознавець Янукович, який читає Чехова, знаменитого українського поета, а Ахматову називає Анною Ахметовою. Я не кажу вже про все інше. Мені щось незрозуміло, що сталося з людьми», - дивується Новодворська.