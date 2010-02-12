Суд розглядає позов щодо скасування присвоєння Бандері звання Героя

Сьогодні у Луганську відбулося попереднє судове засідання за позовом голови облради Валерія ГОЛЕНКА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА про визнання протиправним і скасуванню указу про присвоєння провіднику ОУН Степані Бандері звання Героя України.

Як повідомляє офіційний сайт Луганської облдержадміністрації, представники відповідача в Луганський окружний адміністративний суд, де проходило засідання, не з`явилися.

Сторона відповідача також не надала суду запитані документи: клопотання про присвоєння С.Бандері звання Героя України тощо.

За чверть години до початку судового засідання факсом було передане клопотання представника Президента про перенесення місця розгляду справи в Окружний адміністративний суд Києва. Однак суддя Луганського окружного адміністративного суду не знайшла підстав для цього, ненадані документі суд запросить повторно.

«Зате вже є відповідь Державного комітету архівів України, - зазначив начальник юридичного відділу виконавчого апарату облради Олександр ЮРЧЕНКО, який представляв у суді інтереси В.ГОЛЕНКА. - Одним з наших позовних вимог було отримати довідку про громадянство Бандери за станом на 15 жовтня 1959 року. У відповіді Держкомархіву говориться, що у них інформації про громадянство С.Бандери немає. І хоча запит був перенаправлений до органів внутрішніх справ, відповідь архіву вже є непрямим підтвердженням того, що голова облради був правий, стверджуючи: Бандера не може бути Героєм України хоча б тому, що ніколи не був громадянином України».

Розгляд позову продовжиться 3 березня.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2010 року Президент України В.ЮЩЕНКО своїм Указом присвоїв провіднику ОУН С.Бандері звання Героя України.