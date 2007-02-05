Завтра ми побачимо, про що сьогодні домовилися Наша Україна і БЮТ

У Верховній Раді України завершилося спільне засідання фракцій «Наша Україна» та БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, представники фракції «Наша Україна» - В’ячеслав КИРИЛЕНКО, Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, Борис ТАРАСЮК – відмовилися коментувати результати зустрічі. Зокрема, представник Президента у Верховній Раді Роман ЗВАРИЧ на запитання кореспондента УНІАН, про що домовились обидві фракції, сказав: «побачите завтра». На уточнююче запитання, чи відбудуться зустрічі представників фракцій з Президентом, і коли вони відбудуться, Р.ЗВАРИЧ сказав, що консультації будуть і Президент зустрінеться окремо з лідерами кожної з фракцій.