Партія регіонів не зможе створити стабільну більшість у парламенті

Партія регіонів, незважаючи на перемогу свого лідера Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах, не зможе створити у нинішньому складі Верховної Ради стабільну більшість і буде змушена оголошувати позачергові вибори.

Таку думку висловив експерт Центру східних досліджень (OSW, Варшава) Тадеуш ОЛЬШАНСЬКИЙ в аналізі можливого розвитку подій в Україні після президентських виборів, текстом якого володіє УНІАН.

«Верховна Рада у нинішньому складі не зможе забезпечити більшість, яка б гарантувала ефективний законодавчий процес та підтримку для уряду упродовж двох років, які залишаються до завершення її каденції», - зауважив він.

Експерт відзначив, що Партія регіонів, швидше за все, визначить дату проведення позачергових парламентських виборів після виборів до місцевих органів влади, які мають відбутися 30 травня.

Травневі вибори, на думку Т.ОЛЬШАНСЬКОГО, мають продемонструвати, наскільки великою є підтримка Партії регіонів. «Якщо результат буда позитивним для Партії регіонів, можна очікувати оголошення таких виборів (до ВР) у вересні чи жовтні», - відзначив він.

Т.ОЛЬШАНСЬКИЙ назвав малоймовірним союз Партії регіонів і БЮТ, який дозволив би Юлії ТИМОШЕНКО залишитися на посаді прем’єр-міністра, відзначивши, що «регіонали» зроблять усе, аби вона цю посаду втратила якнайшвидше.

За словами польського аналітика, якщо Партії регіонів не вдасться відправити Ю.ТИМОШЕНКО у відставку та створити тимчасову антикризову коаліцію, то Україну чекають кілька місяців гострої політичної боротьби і «параліч держави».