В.о. міністра внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що Януковичу та Тимошенко доведеться працювати разом.

Про це він заявив на прес-конференції в УНІАН.

Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що за результатами минулих виборів глави держави немає переможця і переможеного, оскільки обидва кандидати набрали практично однакову кількість голосів виборців. «Сьогодні маємо констатувати, що і В.ЯНУКОВИЧ, і Ю.ТИМОШЕНКО є основними політиками в Україні», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Кожен із цих лідерів народних симпатій мають визнати, що це країна їх обох, і вони повинні працювати на країну. А якщо В.ЯНУКОВИЧ захоче звільнити Ю.ТИМОШЕНКО (з посади прем’єр-міністра), то це означає, що вони на кілька місяців знищать виконавчу вертикаль влади», - сказав він.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО відкидає можливості укладення домовленостей між цими двома політиками.

«Я не бачу, як В.ЯНУКОВИЧ домовлятиметься з Ю.ТИМОШЕНКО, я не бачу як Ю.ТИМОШЕНКО домовлятиметься з В.ЯНУКОВИЧЕМ, але ж їх підтримала величезна кількість українців. І треба з цим змиритися і працювати на країну... Тобто, один матиме право вето, а інший – продовжить роботу у виконавчій владі», - пояснив він.