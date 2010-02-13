Турчинов виключає участь БЮТ у коаліції з Партією регіонів

Керівник виборчого штабу кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО, перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ виключає можливість участі фракції БЮТ у формуванні нової парламентської коаліції з фракцією Партією регіонів.

Про це О.ТУРЧИНОВ заявив в ефірі телеканалу Інтер.

"Я офіційно заявляю, що ніяких форматів ми не передбачаємо для себе з Партією регіонів і з паном ЯНУКОВИЧЕМ, з його командою. Останні заяви і позиції, які були продемонстровані, зокрема, в баченні Конституції України, європейської перспективи нашої держави – а вірніше, її відсутності – що стосується державної мови – тобто в усіх цих питаннях у нас принципово розходяться позиції з “регіонами”, тому ми не можемо бути з ними в коаліції", - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Водночас, за його словами, уряд за результатами зборів чинної коаліції готовий провести зміни у складі Кабінету Міністрів.

"Якщо відбудуться збори чинної коаліції, і внесено буде пропозицію змінити склад уряду – ми, безумовно, на це підемо, тому що це є право більшості в парламенті", – зазначив О.ТУРЧИНОВ, відповідаючи на запитання, чи готова фракція БЮТ задля збереження чинної коаліції погодитися на зміну прем’єр-міністра України.