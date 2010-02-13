Президент Молдови привітав Януковича

Виконуючий обов`язки президента Молдавії Міхай Гімпу провів телефонну розмову з лідером Партії регіонів Віктором Януковичем, під час якої щиро привітав з обранням на посаду Президента України. Як повідомили в молдавському парламенті, М.Гімпу побажав В.Януковичу міцного здоров`я і успіхів в нелегкій, але благородній діяльності на посаді голови держави, Україні - процвітання, а українському народові - щастя та благополуччя.

В.о.президента Молдови висловив упевненість в тому, що під керівництвом В.Януковича український народ досягне великих успіхів у консолідації української держави. М.Гімпу наголосив, що спільними зусиллями сусідні держави покликані зміцнювати відносини дружби і взаємної довіри, поглиблювати співпрацю в різних сферах для підвищення рівня партнерських відносин між Молдавією і Україною на благо громадян двох держав, а також взаємного просування євроінтеграційних прагнень.

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