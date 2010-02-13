Турчинов: ми не будемо ні дня чіплятися за владу

Керівник виборчого штабу кандидата у президенти Юлії ТИМОШЕНКО, перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що демократична коаліція в парламенті має підтвердити легітимність чинного уряду.

Таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив в ефірі телеканалу Інтер.

"Щодо чинної коаліції: у коаліції є можливість визначитися щодо легітимності уряду, який сьогодні працює. Але в той же час я не хотів би, щоб ми використовували для продовження роботи Кабінету Міністрів механізм роздачі якихось портфелів, посад, підприємств тощо. Ми ніколи на це не йшли і не підемо ніколи", – сказав О.ТУРЧИНОВ.

Водночас перший віце-прем`єр підкреслив, що формування нового уряду і нової урядової коаліції є виключною компетенцією парламенту.

"Коли в межах діючої Конституції, діючого закону знайдуться інші політичні сили, які візьмуть на себе відповідальність за те, що вони обіцяли піднімати зарплати і пенсії, за те, щоб Україна все ж таки у 2010 році відчула це зростання… Коли знайдуться такі політичні сили і візьмуть на себе відповідальність – ми не будемо ні дня чіплятися за владу. Ми будемо працювати в опозиції до новоствореного уряду", – наголосив він.

Як відомо, до складу нинішньої парламентської коаліції входять блоки Литвина, Юлії Тимошенко і “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради України, лідер блоку свого імені Володимир ЛИТВИН висловився за відставку чинного уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

Також він припустив, що першими кроками оновленої коаліції стануть “рішення, за які люди не подякують”.