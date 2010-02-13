У ПР сумніваються, що Янукович залишить Тимошенко прем’єром

Перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ переконаний, що ніхто з команди Віктора ЯНУКОВИЧА не порадить йому залишити Юлію ТИМОШЕНКО на посаді прем’єр-міністра, незважаючи на те, що її на президентських виборах підтримала майже половина виборців.

Про це він заявив під час ефіру "Шустер Live" вчора ввечері на ТРК «Україна».

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що Ю.ТИМОШЕНКО весь час позиціонувала себе виключно як політика, а не як людину, яка у статусі голови уряду має вирішувати суспільні проблеми. "Якщо ми й далі будемо мати голову уряду, який буде позиціонувати себе як політик і все направляти на підвищення свого рейтингу, а не кропітку щоденну працю по вирішенню тих проблем, які є в державі, то я більш ніж впевнений, що ми просто загробимо державу", - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ висловив сумнів, що В.ЯНУКОВИЧ піде на те, аби Ю.ТИМОШЕНКО залишилася головою уряду, так само як і з його оточення ніхто не буде радити йому це зробити.