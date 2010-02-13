Чорновіл: БЮТ має право вимагати перерахунку голосів

Колишній соратник лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, народний депутат Тарас ЧОРНОВІЛ переконаний, що БЮТ має повне право вимагати перерахунку голосів виборців, і це є цілком демократична процедура.

Про це він заявив в ефірі програми "Шустер Live" вчора ввечері на ТРК «Україна».

"Є демократична процедура, і її кожен має право виконати", - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Він пригадав, як 2004 року, коли був у команді В.ЯНУКОВИЧА, був задіяний у процесі оскарження результатів президентських виборів та доведення фальсифікацій з боку команди Віктора ЮЩЕНКА. Однак, додав В.ЧОРНОВІЛ, тоді це не вдалося зробити. "Ми теж хотіли довести свою правоту. Можливо, вони праві, можливо, не праві, але демократія - це процедура. Вони (БЮТ - УНІАН) мають право і вони його повинні виконати", - додав Т.ЧОРНОВІЛ.

При цьому він порадив Партії регіонів не чинити цьому опір, як це свого часу робила команда В.ЮЩЕНКА. "Давайте не повторювати помилок, як це колись робила інша сторона", - додав народний депутат.