Портнов відмовився нести в суд позов БЮТ до ЦВК?

Народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ вважає безперспективним судове опротестовування результатів другого туру президентських виборів в Україні, і склав із себе повноваження з подальшого ведення відповідної юридичної кампанії з боку БЮТ.

Про це тижневику «Дзеркало тижня» (№ 5(785), 13-19 лютого) повідомило близьке до А.ПОРТНОВА джерело.

За інформацією джерела, А.ПОРТНОВ і близькі до нього експерти у питаннях юриспруденції вважають, що успішно опротестувати результати другого туру виборів у суді та провести повторні вибори неможливо.

«Плюс визнання виборів Заходом, НАТО, ЄС, ОБСЄ, привітання ОБАМИ… Треба цілком втратити зв’язок із реальністю, щоб демонстративно не помічати таких очевидних речей», - уточнює співрозмовник видання.

При цьому, за даними джерела, подібну позицію розділяють далеко не всі у БЮТ. Опоненти А.ПОРТНОВА, які входять до так званої «групи ОНОПЕНКА», зокрема, народні депутати Микола КАТЕРИНЧУК і Сергій ВЛАСЕНКО, за словами джерела, «взяли в оборот лідера і повністю дезінформували керівництво фракції» стосовно судових перспектив можливого скасування результатів другого туру виборів.