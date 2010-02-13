Нємцов про Януковича, Тимошенко і «політичну дідівщину»

Велика коаліція дасть Україні можливість пройти без потрясінь частину шляху, але не дасть шансу реформам, а дострокові вибори допомогли б подолати «політичну дідівщину», заявив в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня» (№ 5 (785), 13-9 лютого) російський опозиціонер Борис НЄМЦОВ.

«Ні ЯНУКОВИЧ, ні ТИМОШЕНКО не здолали 50-відсоткову позначку. Це означає, що політична сила Президента дуже низька. Він і так за українською Конституцією наділений обмеженими повноваженнями, а тут іще й масової підтримки немає», - сказал Б.НЄМЦОВ.

На його думку, розвиток подій може відбуватися за двома сценаріями, кожен з яких має свої плюси і мінуси.

«Перший - це велика коаліція. Велика коаліція - це можливість, принаймні без потрясінь, пройти частину шляху. ЯНУКОВИЧ - Президент, ТИМОШЕНКО - прем`єр. Така ситуація тільки в особистісних конфліктах неприємна. Але для країни вона, на мою думку, найприйнятніша. З іншого боку, вона не дає особливих шансів на реформи. А Україні вони потрібні», - заявив російський політик.

При цьому він наголосив, що українська економіка потребує радикальних реформ.

«Зараз є об’єктивні завдання, які стоять перед Україною, - це скорочення дефіциту бюджету, припинення роздавання направо й наліво грошей. Реформа вугільної промисловості, реформа газової промисловості. Це важливо, тому що дотації на газ населенню зашкалюють», - відзначив Б.НЄМЦОВ.

На його думку, прихід нових політичних сил до парламенту дозволить припинити «політичну дідівщину» в Україні.

«Ніхто від ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧА ніяких див уже не сподівається. Є політична дідівщина, і ці двоє, певна річ, робитимуть усе, щоб не допустити до влади нових людей. Це правда, - вважає Б.НЄМЦОВ. - Тому ще одна ідея - провести дострокові вибори з тим, щоб увійшли в парламент і ТІГІПКО, і ЯЦЕНЮК. Це все ж таки хоч якийсь маневр».