Сьогодні ЦВК розгляне низку скарг щодо виборів Президента

Сьогодні о 15.00 відбудеться чергове засідання Центральної виборчої комісії.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК, на засіданні, передбачається розглянути, зокрема, низку скарг щодо виборів Президента України 2010 року.

Акредитація на захід триватиме до 14.30 за телефонами: 256-81-72, 256-82-80. Акредитація обов’язкова.